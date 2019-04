Sperrung in Baiersdorf

Aus aktuellem Anlass weist das Landratsamt Erlangen-Höchstadt daraufhin, dass die Kreisstraße ERH 5 in Baiersdorf (nach Röttenbach) zwischen Schmalzgasse und der Kreuzung nach Kleinseebach (ERH 32) in beiden Richtungen am Sonntag, 28. April, von 8 bis voraussichtlich 13.30 Uhr gesperrt ist.

In dieser Zeit findet die Laufveranstaltung Krenlauf statt. Aufgrund der Baustelle in der Hauptstraße ist die Streckenführung des Laufes (Linsengrabenstraße und Wellerstädter Weg) aus Sicherheitsgründen dieses Jahr geändert worden.

Der Verkehr wird ab Baiersdorf über die Staatsstraße 2244, Möhrendorf und Kleinseebach wieder auf die ERH 5 geleitet. Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis. red