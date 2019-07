Sperrung des Marktplatzes

Die Ortsstraße Marktplatz ist nach den Einmündungsbereichen der Straßen Kronacher Tor, Kuni-Tremel-Eggert-Straße, Lend und Fliehgasse von Freitag, 2. August, 12 Uhr, bis Dienstag, 6. August, 12 Uhr, anlässlich des Kino-Sommers für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Straßen Vogtei und Regens-Wagner-Platz können über die Straße Pentzertor, die Straßen Lend und Kuni-Tremel-Eggert-Straße können über die Straße Roßgasse befahren werden. Im gesamten Marktplatzbereich darf an diesen Tagen auf öffentlichen Verkehrsflächen (Fahrbahnen, Seitenstreifen und Parkplätzen) nicht geparkt werden. Alle Anwohner werden deshalb gebeten, ihr Auto außerhalb des Marktplatzes abzustellen. Am Veranstaltungswochenende stehen nur wenige Fußminuten entfernt Parkplätze am Alten Postweg, an der Grundschule Burgkunstadt (Pausenhof) und am Ärztehaus Obermain zur Verfügung. red