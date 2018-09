Sperrung des Marktplatzes

Wegen des Bierfestes am Sonntag, 23. September, auf dem Marktplatz darf auf öffentlichen Verkehrsflächen nicht geparkt werden. Die Stadt bittet, die Fahrzeuge an diesem Tag außerhalb abzustellen. Die Zufahrt für Rettungskräfte erfolgt über das Pentzertor. Für Besucher stehen Parkplätze am Festplatz und am Alten Postweg zur Verfügung. red