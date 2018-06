Sperrung der Tunnelröhren auf der A 70

Es geht weiter



Am Tunnel "Schwarzer Berg" bei Eltmann auf der Maintalautobahn (A 70) muss ein im März 2018 für die Instandsetzung ausgebauter Großlüfter wieder montiert werden. Für die Installation des Großlüfters muss zunächst die Tunnelröhre der Fahrtrichtung Schweinfurt am Montag, 2. Juli, ab etwa 9 Uhr für den Verkehr gesperrt werden, wie die Autobahndirektion mitteilte. Der Verkehr wird im Gegenverkehr in der gegenüberliegenden Röhre in Fahrtrichtung Bamberg geführt.Nach Beendigung dieser Arbeiten wird die Tunnelröhre in Richtung Schweinfurt wieder freigegeben und anschließend die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Bamberg gesperrt, um dort einen ebenfalls schadhaften Großlüfter auszubauen. Der Verkehr wird dann im Gegenverkehr in der Tunnelröhre in Fahrtrichtung Schweinfurt geführt. Diese Sperrung wird voraussichtlich bis Dienstag, 3. Juli, gegen 15 Uhr dauern. Diese Sperrungen werden genutzt, um zusätzlich turnusmäßig nötige Reinigungsarbeiten auszuführen und um die Löschwasseranlage zu überprüfen.