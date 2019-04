Sperrung der Straße "Am Frohnberg"

Die Gemeindeverwaltung Altenkunstadt teilt mit, dass aufgrund von Bauarbeiten die Straße "Am Frohnberg" in Prügel ab der Einmündung "Am Gutshof" und im Bereich der Anwesen mit den Hausnummern 14, 16, 18, 19 und 21 am heutigen Montag für den gesamten Verkehr gesperrt ist. Die Anwohner und übrigen Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den gesperrten Bereich zu umfahren. red