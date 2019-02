Sperrung der Scheffel-Straße

Die Viktor-von-Scheffel-Straße wird von der Einmündung der Lichtenfelser Straße bis zur Einmündung der Straße "Am Kreuzberg" von Montag, 4. März, bis Samstag, 9. März, wegen Arbeiten zur Glasfaserverlegung für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Zufahrt von der Straße "Alte Schießstätte" in die Viktor-von-Scheffel-Straße ist in dieser Zeit ebenfalls gesperrt. Ortskundige werden gebeten, die Baustelle zu umfahren. red