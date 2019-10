Sperrung der Krößwehrstraße

Von voraussichtlich Montag, 14. Oktober, bis Freitag, 29. November, erfolgt die Sanierung des Wasser- und Gasleitungsnetzes im Bereich der Hausnummern 10 bis 26 in der Krößwehrstraße. Um einen reibungslosen Ablauf der Baumaßnahmen gewährleisten zu können, ist die Sperrung des genannten Straßenabschnitts tagsüber von 7 bis 17 Uhr notwendig. Abends, nachts und am Wochenende bleibt die Baustelle befahrbar. Die Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt über den Altachsberg. Bei Bedarf wird ein Ampelbetrieb am Altachsberg eingerichtet. Für Anlieger ist die Zufahrt bis zur Baustelle frei. red