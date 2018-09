Sperrung auf der A 7 am Sonntag

Am Sonntag, 23. September, ist die Autobahn A 7, zwischen den Anschlussstellen Wasserlosen und Hammelburg, in Fahrtrichtung Fulda gesperrt. Die Sperrung erfolgt von 6 bis 12 Uhr. Im Anschluss daran wird von Sonntag, 23. September, 12 Uhr, bis Dienstag, 25. September, 18 Uhr, der Verkehr in Fahrtrichtung Fulda einstreifig an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Sperrung der A 7 ist erforderlich, um die Instandsetzung der Streckeneinlaufschächte und der Gussasphaltrinne, bedingt durch den hohen Schwerlastverkehr in der Baustellenverkehrsführung der Talbrücke Klöffelsberg, durchzuführen, teilte die Autobahndirektion Nordbayern mit. Die Umleitung für die Sperrung am Sonntag in Fahrtrichtung Fulda erfolgt über die Bedarfsumleitung U 57. Ab Dienstagabend, 25. September, stehen in Fahrtrichtung Fulda wieder beide Fahrstreifen zur Verfügung. red