Sperrung an der Kirche

In der Bahnhofstraße ist am Freitag, 9. August, ab 9 Uhr der Bereich an der Bürgerspitalkirche für den Durchgangsverkehr gesperrt. Auch die beiden dortigen Verbindungen zum Viehmarkt sind von der Sperrung betroffen. Das teilte die Bauverwaltung mit. Grund sind demnach lockere Zeiger an der Uhr der Bürgerspitalkirche, die repariert werden müssen. Der erforderliche Fachmann steht am Freitag zur Verfügung, weshalb die Sperrung kurzfristig angesetzt wurde. Andere Bereiche der Bahnhofstraße, insbesondere die Ärzte, bleiben trotz der blockierten Durchfahrt von den entsprechenden Seiten aus erreichbar. Wie lange die Sperrung dauern wird, konnte die Bauverwaltung nicht vorhersagen. Das hängt von der Dauer der Reparatur an der Uhr der Bürgerspitalkirche ab. aki