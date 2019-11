Sperrung am Tattersallparkplatz

Für die neue Toilettenanlage am Parkplatz am Tattersall muss ein Abwasseranschluss hergestellt werden. Dafür ist es notwendig, die Durchfahrt auf Höhe der Alten Feuerwache ab Montag, 2. Dezember, bis Freitag, 6. Dezember, zu sperren. Im Bereich der Baustelle können in diesem Zeitraum auch einige Parkplätze nicht angefahren werden, teilte die Stadt mit. Mit der neuen Toiletten-Anlage wird dem Wunsch nachgekommen, für die auf dem Parkplatz ankommenden Gäste der Stadt, insbesondere für Busgäste, eine nahegelegene WC-Möglichkeit zu schaffen, heißt es in der Mitteilung weiter. sek