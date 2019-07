Sperrung am Ellerer Berg

Am Montag, 22. Juli, beginnt das Staatliche Bauamt Bamberg mit der Erneuerung der Staatsstraße 2281 zwischen der Einmündung am Ellerer Berg und Laibarös. Für die Durchführung der Bauarbeiten wird die Staatsstraße vollständig gesperrt, so das Amt in einer Mitteilung. Der Verkehr wird über Ludwag, Poxdorf, Königsfeld und Huppendorf umgeleitet. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Die Sperrung wird voraussichtlich bis zum 20. Dezember andauern.

Die Staatsstraße 2281 ist dem Bauamt zufolge zwischen der Einmündung am Ellerer Berg und Laibarös insgesamt schadhaft. Sie weist in großen Teilbereichen eine Vielzahl von Rissen, Spurrinnen, Verdrückungen und teilweise auch Fahrbahnausbrüche auf.

Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite und der unübersichtlichen Linienführung kommt es insbesondere beim Lkw-Begegnungsverkehr immer wieder zu gefährlichen Situationen. Die Fahrbahn wird daher von Grund auf erneuert und von fünf auf sechs Meter verbreitert. Des Weiteren werden die engen Kurven und die unübersichtlichen Kuppen abgeflacht.

Die Kosten für die ca. 2,7 Kilometer lange Baustrecke belaufen sich laut Bauamt auf rund 1,9 Millionen Euro. red