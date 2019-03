Sperrmüll einfach vor Wertstoffhof abgestellt

Vor die Tür gestellt haben Unbekannte ihren Sperrmüll vergangene Woche am Wertstoffhof in der Dr.-Gartenhof-Straße in Bad Brückenau. Sie luden ihre Hinterlassenschaften, ein Sofa, einen alten Fernseher und diverse Möbel dort einfach vor dem Tor ab. Bauhofmitarbeiter sind aber jetzt damit beschäftigt, den Müll auf die jeweiligen Container aufzuteilen beziehungsweise zwischenzulagern. Außerhalb der Öffnungszeiten wird das Anliefern von Müll keinesfalls geduldet, betont die Polizei ausdrücklich in ihrem Pressebericht. pol