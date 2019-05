Sperrmüll an Feldweg illegal entsorgt

Im Laufe der letzten Woche haben unbekannte Täter ihren Sperrmüll am Rande eines Feldweges in Rottershausen abgelagert. Ein aufmerksamer Bürger kann den Tatzeitraum auf die Zeit vom 14. bis 17. Mai einschränken. An der genannten Stelle ist es bereits im vergangenen Jahr zu einer illegalen Müllentsorgung gekommen, teilt die Polizei Bad Kissingen am Montag mit.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90, zu melden. pol