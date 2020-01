Bad Brückenau vor 16 Stunden

Gehweg

Sperre hinter Stadtwerken

Aufgrund von Umbauarbeiten am Gebäude der Stadtwerke wird ab 11. Januar bis 31. Januar der Gehweg an der Sinn hinter den Stadtwerken für den Fußgänger- und Radverkehr in diesem Bereich gesperrt. Wie d...