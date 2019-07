Sperre bei Siegritzberg wohl bis 5. August

Voraussichtlich noch bis zum 5. August ist die Staatsstraße 2186 zwischen Breitenlesau und Siegritzberg (Gemeinde Waischenfeld) komplett für den Verkehr gesperrt, weil dieser Straßenabschnitt saniert wird.

Die Fräsarbeiten haben bereits begonnen. In Kürze sollen dann auch die Asphaltierungsarbeiten folgen. Der Verkehr wird in Plankenfels über die Staatsstraße 2188, die Kreisstraße BT 36 und die Kreisstraße FO 40 über Draisendorf nach Wüstenstein zur Staatsstraße 2186 umgeleitet. Aus der Gegenrichtung wird der Verkehr entsprechend umgeleitet. Mit der Fahrbahnsanierung werden die vorhandenen Verdrückungen und Risse in der Straße saniert, teilt das Staatliche Bauamt Bayreuth mit und bittet um Verständnis, weil während der Bauzeit auftretende Verkehrsbehinderungen unvermeidlich sind. tw