Sperber ist Vizeweltmeister

Mehr als 3000 Athleten nahmen an der Challenge in der Triathlon-Hochburg Roth teil. Auch Bamberger waren über die Distanzen von 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und den abschließenden Marathon über 42 km erfolgreich.

Andreas Sperber (IfA Nonstop) hatte das Ziel, seine Bestzeit von knapp über neun Stunden zu verbessern. Den Grundstein legte er mit dem Schwimmen im Main-Donau-Kanal, den er nach 57:16 Minuten verließ. Auf dem Rad fuhr er mit einem Stundenmittel von 38 km/h eine schnelle Zeit (4:42:29 Stunden), beim Marathon (3:05:24 Stunden) verbesserte er sich und erreichte in 8:49:17 Stunden den sehr guten 33. Gesamtplatz. Zusätzlich feierte er als Mitglied der FFW Burgebrach den Vizeweltmeistertitel bei Feuerwehrweltmeisterschaften.

Vereinskollege Markus Kolb freute sich nach 1:13:13 Stunden im Wasser, 5:12:38 Stunden auf dem Rad und einem schnellen Marathon (3:23:27), die Zehn-Stunden-Marke unterboten zu haben (9:55:27). Verena Göller durfte sich nach 13:08:24 Stunden ebenfalls von Tausenden Zuschauern auf dem Rother Festplatz feiern lassen, Martin Göller (TriCamp) erreichte das Ziel nach 12:38:23 Stunden.

Auch die Starter der DJK Teutonia Gaustadt finishten in guten Zeiten. Christian Habermüller benötigte 1:13:58 Stunden für das Schwimmen, verbrachte 5:32:02 Stunden auf dem Rad und lief die 42 km in 3:35:00 Stunden, um nach 10:29:44 Stunden noch im ersten Viertel aller Teilnehmer ins Ziel zu kommen. Axel Bormann benötigte 11:27:58 Stunden, bevor auch er die ersehnte Finisher-Medaille in Händen hielt. hs