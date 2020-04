Spendierfreudige Sportler

Die Laufgemeinschaft Ludwigschorgast überraschte im Klinikum Kulmbach Professor Thomas Bohrer mit einem Scheck über 700 Euro. Anlässlich des dritten Vollmondlaufes der LG Ludwigschorgast, bei dem über 50 Teilnehmer am Start waren, waren keine Startgebühren erhoben, aber Spenden für das Primary Hospital in Binchena gesammelt worden.

Zwei bis drei Beatmungsgeräte

"Die Sportler zeigten sich recht spendierfreudig", sagte LG-Vorsitzender Michael Kraus, und Frieder Krumsdorf fügte an, "dass noch weitere private Spenden hinzugekommen sind und die LG auch noch ein schönes Sümmchen draufgelegt hat". Der leitende Arzt der Thoraxchirurgie am Klinikum Kulmbach, Bohrer, freute sich über die Spende und bedankte sich herzlich mit den Worten: "Von diesem Geld können jetzt in Äthiopien zum Beispiel zwei bis drei Beatmungsgeräte gekauft werden, die auch für das dortige Klima geeignet sind." Bohrer war auch schon selbst in Bichena gewesen und stellte fest, "dass das Personal sehr gut ausgebildet und hoch motiviert ist". Dem Freundeskreis für Äthiopien e. V. liegt es sehr am Herzen, das kleine Hospital zu einem richtigen Krankenhaus zu machen, um seinen Patienten effektiver zu helfen, als das jetzt möglich ist. Da sind Spenden sehr willkommen. Michael Kraus