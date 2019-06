Spender von 5000 Euro für Kindergärten bleibt anonym

Sebastian Schwarzmann (WGT), Zweiter Bürgermeister der Gemeinde Hallerndorf, ist ein volksnaher Politiker. Man trifft ihn auch an den örtlichen Stammtischen. Genau an einem solchen kam ein Gemeindebürger auf ihn zu. Er wollte eine "gewisse Summe" für die Kindergärten spenden, jedoch namentlich nicht in Erscheinung treten. Schwarzmann, ein Mann der Tat, zögerte keine Sekunde.

"Geld für unsere Kindergarteneinrichtungen können wir immer gebrauchen, die Verantwortlichen können sich auch durch kleine Zuwendungen so manchen Wunsch erfüllen", dachte sich Schwarzmann. Als er dann die Summe genannt bekam, haute es ihn dann schon etwas "von den Socken". 5000 Euro zur freien Verfügung bot der edle Spender an. Einzige Bedingung: Er bleibt anonym. Auf diese Forderung ging der Zweite Bürgermeister gerne ein. Und er verteilte das Geld auf die gemeindlichen Kindergärten in Pautzfeld und Trailsdorf zu gleichen Teilen.

Die beiden Kindergartenleiterinnen Andrea Weber (Haus der Kinder Pautzfeld) und Rebecca Fischer (Kindergarten Trailsdorf) waren sehr überrascht über den Geldsegen. "Kleinere Spenden bekommen wir schon immer wieder, aber das ist schon ein richtiger Batzen", sagte Andrea Weber. Ihre Kollegin Rebecca Fischer brauchte nicht lange zu überlegen. Da in Trailsdorf gerade die Planungen für einen Kindergartenneubau laufen, wird das Geld in die Inneneinrichtung des Neubaus fließen. erl