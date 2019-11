Spender registrieren

Die Firmen Bergmann Kalk und Franken Maxit unterstützen ein lebenswichtiges Projekt für einen ihrer Mitarbeiter: den Kampf gegen Blutkrebs. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Alle 15 Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Blutkrebs. An Blutkrebs erkrankte Patienten können oft nur überleben, wenn es - irgendwo auf der Welt - einen Menschen mit nahezu den gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist.

Für 17- bis 55-Jährige

Um bei der Suche zu helfen, rufen die beiden Firmen unter dem Motto "Gemeinsam für unseren Kollegen" am Donnerstag, 12. Dezember, dazu auf, sich als potenzieller Stammzellspender bei der DKMS registrieren zu lassen. Mitmachen kann grundsätzlich jeder gesunde Mensch zwischen 17 und 55 Jahren.

Die Aktion findet von 12 bis 20 Uhr in den Schulungsräumen des Forschungs- und Entwicklungszentrums Azendorf 63, Kasendorf, statt. Die Registrierung erfolgt per Wangenschleimhautabstrich mit drei Wattestäbchen.

Die Gewebemerkmale werden nach der Aktion in einem Labor analysiert und für die weltweite Spendersuche zur Verfügung gestellt. red