Spendenparty in der Angerturnhalle

Seinen Sponsoring-Lauf von Michelau nach Bamberg hatte sich Bertram Wich sicherlich etwas einfacher vorgestellt. Doch der heftige Gegenwind und der Regen ließen den Spendenlauf zugunsten von "Milahs Nest" zu einer echten Herausforderung werden. Milah ist ein Mädchen, das an einem seltenen Gendefekt leidet. Wer mithelfen will, kann für jeden der 50 Kilometer einen selbst gewählten Betrag spenden.

Da nützten auch die dicken Handschuhe und die Wollmütze wenig. Nasse Kälte und Gegenwind sind für jeden Läufer äußerst unangenehm. Und schließlich gehört Bertram Wich, der am 16. März seinen 50. Geburtstag feiert, inzwischen auch nicht mehr zur den ganz Jungen.

So war es für ihn eine willkommene Unterstützung als er auf der gesamten Laufstrecke von seinem Chef Rudolf Panzer betreut wurde, der mit dem Fahrrad neben dem Läufer herfuhr. Die 50 Kilometer hat Bertram Wich jedenfalls geschafft und damit seinen Teil zum Gelingen der Spendenaktion beigetragen.

Wesentlich wohler dürfte sich der bekannte DJ am Samstag, 16. März, in der Michelauer Angerturnhalle fühlen. Dort feiert er im Kreise seiner Freunde und Bekannten seinen 50. Geburtstag. Die Zahl der Gäste dürfte dabei groß sein. Schließlich ist der "Bertl" bei den Jugendlichen und Junggebliebenen einer der am meisten angesagten DJs bei Partys, Vereinsfesten und Veranstaltungen.

Es bleibt dabei: Er will keine Geschenke, sondern möchte mit seinem Engagement den gemeinnützigen Verein "Milahs Nest" unterstützen. Der Verein kümmert sich um Kinder mit einem schweren Gendefekt wie ihn die kleine Milah aus Kronach hat. Milah leidet an AHC (Alternierende Hemiplegie des Kindesalters), einer sehr seltenen Genmutation, die nur bei einem von einer Million Menschen auftritt. Die Krankheit wirkt sich bei den Betroffenen sehr unterschiedlich aus. Oft rätseln Eltern und Ärzte sehr lange, bis klar ist, was einem betroffenen Kind überhaupt fehlt.

Unvorstellbare Einschränkungen

Die Einschränkungen für das Kind und das Opfer, das seine Eltern und Geschwister bringen müssen, können Außenstehende nur erahnen. Im Extremfall kann für Milah immer wieder ein lebensbedrohender Zustand mit Krampfanfällen und Atemstillstand eintreten. 15 Krankenschwestern teilen sich den 24-Stunden-Dienst für Milah. Der Palliativdienst der Uni Erlangen betreut Milah auch zu Hause.

Mit seinem Spendenlauf hat Bertram Wich dank der freigiebigen Sponsoren bereits einen wesentlichen Beitrag zur Unterstützung von "Milahs Nest" geleistet. Nun soll am Samstag, 16. März, nochmals eine stattliche Summe dazukommen. In der Michelauer Angerturnhalle steigt die "Run-Fifty-Spendenparty". Diese wird vom Turnverein Michelau und der Familienbrauerei Leikeim großzügig unterstützt.

Es ist der Treff für alle Jungen und Junggebliebenen. Die befreundeten DJs Ralf und "Lupo" werden auflegen und sie präsentieren dabei das Beste der letzten 50 Jahre. Die etwas härtere Gangart gibt es dann nach Mitternacht, wenn "DJ Wichwahn" zur Rockparty einlädt. Fetzige Musik für die beste Unterhaltung, davon versteht Bertram Wich eine ganze Menge.

Für das leibliche Wohl der Gäste sorgen die Pizzeria "Misurina" und der Gasthof Gagel (Fink) mit Bratwürsten. Der FC Michelau übernimmt den Bierausschank, die TVO-Damen bedienen an der Bar. Das Team vom Mainpunk-Festival hilft beim Auf- und Abbau.

Zusätzlich gibt es auch eine Verlosung, bei der man unter anderem Karten für "Rock im Wald" und für das Tattoo-Studio Heiko gewinnen kann.

Der Eintritt ist kostenlos. Getränke und Verpflegung gibt es zu moderaten Preisen, denn schließlich soll das meiste Geld in die Spendenbox zugunsten von "Milahs Nest" wandern. Auch der Überschuss aus den Einkünften geht als Spende an den gemeinnützigen Verein.

Zusätzliche Spenden können an den gemeinnützigen Verein, der dafür auch Spendenquittungen ausstellt, direkt überwiesen werden. Als Stichwort soll "Run Fifty" angegeben werden.

Die Überweisungen können an "Milahs Nest" e.V., IBAN: DE93 7715 0000 0101 6852 95, BIC: BYLADEM1KUB - Sparkasse Kulmbach Kronach gehen. kag