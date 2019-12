Wie jedes Jahr erfahren die Trägergemeinden, die einst die Sparkasse Kulmbach gegründet haben, in der Vorweihnachtszeit einen "warmen Geldregen", so auch in Wirsberg. Und die Kommune ließ davon in erster Linie die örtlichen Vereine und Verbände partizipieren. Bürgermeister Hermann Anselstetter (SPD) sprach von einer Premiere, denn erstmals wurden die Vereinsvertreter auch zu einem gemeinsamen Essen in den Hotelgasthof Hereth eingeladen. Auch auf ein kleines Jubiläum machte das Wirsberger Gemeindeoberhaupt aufmerksam: "Die Marktgemeinde Wirsberg ist ja ein winziger Miteigentümer der Sparkasse Kulmbach-Kronach, und als einziger Miteigentümer haben wir auch unsere eigene Geschichte, denn wir hatten in Wirsberg eine Gemeindesparkasse, die im Jahre 1924 gegründet wurde. Also haben wir heute auch guten Grund, in dieser kleinen Runde zu feiern: 95 Jahre Sparkasse Wirsberg, in Verbindung mit der Sparkasse Kulmbach-Kronach."

Insgesamt wurde ein Spendenpaket von 12 250 Euro verteilt. Bürgermeister Hermann Anselstetter richtete einen besonderen Dank an die Sparkasse Kulmbach-Kronach, denn sie begleite seit Jahrzehnten die Vereine der Marktgemeinde Wirsberg, indem sie immer wieder Spenden übergebe und bei den verschiedensten Anlässen wie Jubiläen oder bei besonderen Anschaffungen mit Förderungen dabei sei. "Unsere Sparkasse fördert mit der Übergabe der Spenden auch ein Stück Lebensqualität in der Gemeinde. Das wissen wir sehr zu schätzen, und unsere Vereine, die heute hier sind, haben eine gute Verbindung zu unserer Gemeinde, denn bei den Jahreshauptversammlungen lernt man auch die Sorgen und Finanzierungsprobleme kennen, die die Vereine manchmal haben", sagte Anselstetter Gemeinsam mit Gebietsdirektor Ronny Metzner seien die Kriterien für die Mittelverteilung festgelegt worden. Ein wichtiges Kriterium sei, ob ein Verein eine eigene Immobilie zu unterhalten hat, denn wer eine Immobilie hat, der habe viele Verpflichtungen und auch Folgekosten. "Und das haben wir bei der Spendenzuwendung besonders berücksichtigt."

"Träger der Dorfkultur"

Die Vereine bezeichnete Hermann Anselstetter als die Träger der Dorfkultur, denn sie seien diejenigen, die ehrenamtlich das ganze Kultur- und Freizeitprogramm in der Gemeinde anbieten: "Das ist, ehrenamtlich gesehen, eine großartige Leistung. Sie sind auch durch ihr Engagement das Rückgrat unseres Gemeinschaftslebens. Es ist beeindruckend, wie viele Veranstaltungen hier auf die Beine gestellt und den Bürgern angeboten werden. Da steckt ein großartiges Engagement dahinter, und das will unsere Sparkasse Kulmbach-Kronach im Besonderen würdigen."

Unabhängig davon werde die Marktgemeinde Wirsberg für größere Investitionen in den Vereinen auch weiterhin eigene Zuschüsse geben. Es gebe kaum eine Gemeinde im Landkreis, die zum Beispiel die Gebühren für Gestattungen, wenn ein Verein ein Fest macht, erlässt. "Unsere Vereine bezahlen nichts."

Dank an die Vereine

Gebietsdirektor Ronny Metzner bezeichnete die Vereine als den Motor der Gemeinde: "Sie betreiben Jugendarbeit und sorgen dafür, dass auch junge Leute immer ein Angebot finden. Wir wollen heute mit den Spenden auch einen Dank an die Vereine zurückgeben."

Die Geld-Spenden gingen an folgende Vereine: BRK-Bereitschaft Neuenmarkt-Wirsberg, Bogenschützen, DLRG-Ortsgruppe, Frankenwaldverein-Ortsgruppe, Feuerwehr Cottenau, Feuerwehr Neufang, Feuerwehr Weißenbach-Osserich, Feuerwehr Wirsberg, Förderverein Jugendtagungshaus Wirsberg, Gartenbauverein, Posaunenchor, Schützenverein Cottenau, Schützenverein Neufang, Schützengesellschaft Wirsberg, SKC Schorgasttal, Soldatenkameradschaft, SV Cottenau, TSV Wirsberg und VdK-Ortsverband. Eine Spende erhielt die Marktgemeinde zur Verwendungen für besondere Zwecke. Rei.