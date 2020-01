Spendenlauf und Kleidertauschbörse

"Die Partei" veranstaltet am Montag, 6. Januar, im Anschluss an den Spendenlauf der Stadtratskandidaten, der von 13 bis 13.30 Uhr stattfindet, eine Kleidertauschbörse im Foyer des Rathauses. Bis 17 Uhr werden hierbei Kleider zum Tausch oder zum Verschenken angeboten. Jeder kann Kleider mitbringen und sich wieder etwas anderes mitnehmen. Wenn Kleider übrig bleiben, werden diese an das Projekt "Hermine" von der mobilen Flüchtlingshilfe gespendet. Auch Weihnachtsgeschenke, für die man keine Verwendung hat, können mitgebracht werden. Zum Aufwärmen gibt's Glühwein. sek