Gräfendorf 14.11.2019

Spendenlauf für einen guten Zweck

Der SV Gräfendorf veranstaltet am Samstag, 4. Januar, einen Spendenlauf zugunsten der Tafel Gemünden. Start und Ziel sind am Sportplatz in Gräfendorf. Der Schülerlauf startet um 12.30 Uhr, Lauf/Walken...