Spendencafé für Milah

Die schwer kranke Milah aus Gehülz muss 24 Stunden am Tag betreut werden. Das Bistro-Café "Sorgenlos" hat davon erfahren und wird in den nächsten drei Monaten ein Spendencafé immer am letzten Freitag im Monat einrichten. Von 14 bis 17 Uhr gibt es Kuchen, Brötchen, Wasser, Tee und Kaffee. Los geht es am Freitag, 22. Februar. red