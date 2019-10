Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Dienstagnachmittag aus dem Markgrafen-Getränkemarkt in der Lichtenfelser Straße zwei Spendenboxen. Diese befanden sich in einem Holzhäuschen. Der Entwendungsschaden wurde auf rund 50 Euro geschätzt. Hinweise erbittet an die Polizei unter der Telefonnummer 09573/2223-0. pol