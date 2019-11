Spendenaktion erbringt 349 Lebensmitteltüten für die Tafel

Die Tafeln in Deutschland retten Lebensmittel und geben sie an Menschen weiter, die über ein geringes Einkommen verfügen. Rewe unterstützte sie dabei auch in diesem Jahr wieder mit der jährlichen Benefizaktion "Gemeinsam Teller füllen". Rewe und Nahkauf hatten ihre Kunden erneut dazu aufgerufen, eine Tüte mit acht Artikeln der Hausmarke für fünf Euro zu kaufen. Der Rewe -Markt hat ordentlich aufgestockt.

Ehrenamtliche Mitarbeiter der lokalen Tafeln holen die gespendeten Tüten ab und verteilen sie an die bedürftigen Haushalte. Der Rewe-Markt in Michelau überreichte 94 Tüten an die Tafel Lichtenfels.

Gemeinsam mit den Märkten in Bad Staffelstein und Ebensfeld sind so insgesamt 349 Tüten im Wert von 1745 Euro zusammengekommen. Stefanie Renner, Projektleiterin vom Diakonischen Werk, freut sich über das Engagement des Handelsunternehmens: "Wir bedanken uns ganz herzlich bei Rewe und bei allen Kundinnen und Kunden. So können wir unseren Tafelkunden vor Weihnachten auch in diesem Jahr wieder eine Freude machen. Wie jedes Jahr werden wir die Tüten an der letzten Ausgabe vor dem Fest verteilen."

Bereits seit 1996 geben die Rewe-Supermärkte und -Lager Lebensmittel, die nicht mehr verkauft, aber dennoch bedenkenlos verzehrt werden können, an örtliche Tafeln ab. red