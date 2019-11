Spendenaktion des Fressnapf-Marktes

In der Tierschutzinitiative Haßberge sind ab sofort großes Schwanzwedeln und Schnurren angesagt. Denn der Fressnapf-Markt in Haßfurt startete seine weihnachtliche Spendenaktion zugunsten der Tierschutzinitiative. Noch bis zum 24. Dezmeber können Fressnapf-Kunden für Hunde, Katzen, Kaninchen und andere Tiere ohne Zuhause an dieser Aktion teilnehmen, wie der Markt mitteilte. Und so läuft die Aktion ab: Jeder Kunde kann in Form eines beliebigen Geldbetrages teilnehmen. Dieser wird dann im Rahmen einer feierlichen Bescherung in Form von einem Gutschein nach den Weihnachtsfeiertagen an die Tierschutzinitiative übergeben. Da diese Aktion schon in den vorigen Jahren gut angenommen wurde, erhofft sich das Fressnapf-Team auch für heuer einen tollen Erfolg. red