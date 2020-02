Spendenaktion des Frauenbundes erbringt 1700 Euro

Seit Jahren beteiligt sich der Höchstadter Zweigverein des Katholischen Deutschen Frauenbundes am Höchstadter Krippenweg und bietet in diesem Rahmen auch Kaffee und Kuchen sowie selbst gestaltete Geschenke und Handarbeiten zum Verkauf an. Der Erlös fließt dabei in voller Höhe an einen gemeinnützigen Zweck.

Aus dem letztjährigen Basar konnten nunmehr 1700 Euro an das Spendenprojekt des Frauenbundes für die Bahnhofsmissionen in der Trägerschaft von "In Via" überwiesen werden, einem katholischen Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit, der vor 125 Jahren von der KDFB-Gründerin Ellen Ammann ins Leben gerufen wurde.

Zeitgleich wurde zu einer Brillensammelaktion aufgerufen - nicht mehr benötigte alte Brillen konnten während der Weihnachtszeit in Sammelboxen in der Pfarrkirche abgegeben werden.

Für besseres Sehen

Rund 600 Brillen konnten schließlich an die Aktion "Brillen weltweit" unter Trägerschaft des Deutschen Katholischen Blindenwerks zur Aufbereitung und Weiterverteilung an Sehbehinderte in aller Welt weitergeleitet werden.

Öko-Gütesiegel

Das Leitungsteam des Höchstadter Frauenbunds lädt schon heute ein zu einem Vortrag am Samstag, 4. April, um 10 Uhr zum Thema "Der Grüne Knopf", dem neuen Gütesiegel zur Einhaltung von ökologischen und sozialen Textilstandards. Näheres dieser Veranstaltung wird veröffentlicht. red