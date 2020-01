Spendenaktion des Dorfladens für die Coburger Tafel

Im Dorfladen setzten die Kunden ein Zeichen der Solidarität und des Mitgefühls: Zum Jahresausklang packten sie einen Artikel ihrer Wahl zusätzlich in den Einkaufskorb und drapierten ihn, nachdem sie ihn bezahlt hatten, auf einem Spendenschlitten. Tag für Tag füllten sich die Weidenkörbe mit Grundnahrungsmitteln, aber auch allerlei Köstlichkeiten. Der Initiator der Spendenaktion, Jonas Stüllein, ist mehr als zufrieden: "Ich freue mich sehr, dass wir so viele Menschen für unsere Aktion begeistern konnten. Die Tafeln leisten ganzjährig einen wertvollen Beitrag für ein achtsames und solidarisches Miteinander in unserer Gesellschaft." Mit großer Freude auf beiden Seiten wurde die beachtliche Menge an Lebensmitteln an die Vertreter der Coburger Tafel übergeben. Die Unterstützung der Tafeln ist wichtiger denn je. So hatte die Coburger Tafel im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr einen Zulauf um circa 20 Prozent zu verzeichnen. Rund 700 Menschen nehmen wöchentlich das Hilfsangebot der Coburger Tafel in Anspruch. red