Spenden statt Geschenke

Vor kurzem feierte der Oberhaider Bürgermeister Carsten Joneitis (SPD) seinen 50. Geburtstag. Statt Geschenken bat der Bürgermeister um Spenden für einen guten Zweck. 3552 Euro kamen so zugunsten der Kindergärten in der Gemeinde Oberhaid zusammen. Diese Spenden und ein gesammelter Sportgroschen während des Benefizfußballspiels der "Carstens Elf" gegen die "Kreistagskicker Bamberg" ergaben am Ende dieses stolzen Betrag. Das Benefizspiel endete 2:2. Die Leiterinnen der Kindergärten freuten sich nun über einen Betrag von jeweils 1184 Euro für die Anschaffung neuer Spielsachen und bedankten sich bei Carsten Joneitis für diese außergewöhnliche Aktion. hola