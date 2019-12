Spenden statt Geschenke: 3000 Euro

Gemeinsam gegen das Heimweh gekämpft und den Lehrern so manchen Streich gespielt. Solche Erinnerungen kommen hoch, wenn sich zwei Menschen im fortgeschrittenen Alter begegnen, die in jungen Jahren gemeinsam unter erschwerten Bedingungen durch dick und dünn gegangen sind. Um nämlich vor 50 Jahren Kindern, die auf dem Land aufwuchsen, Chancen für eine gymnasiale Schullaufbahn zu geben, nutzten Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder in Internate zu geben. Obwohl von den Eltern gut gemeint, war dieses Weggehen aus der vertrauten heimischen Umgebung für Heranwachsende oft ein traumatisches Erlebnis.

Franz Pillat und Michael Thiem, beide damals in oberfränkischen Dörfern aufgewachsen, fanden sich so vor einem halben Jahrhundert im erzbischöflichen Knabenseminar St. Paul in Nürnberg wieder - und schlossen gleich am ersten Tag tiefe Freundschaft. Und diese Freundschaft hielt nicht nur über die ganze Schul- und Studienzeit hinweg. Bis zum heutigen Tage sind sich die beiden ehemaligen "Heimschüler" freundschaftlich verbunden und feiern mitunter gemeinsam auch das "Älterwerden".

Zu seinem 60.Geburtstag hat nun Franz Pillat seine Gäste um eine Geldspende für die "Sozialen Betriebe Laufer Mühle gGmbH", die von seinem Jugendfreund Michael Thiem geleitet wird, gebeten. Insgesamt 3000 Euro konnte Pillat nun übergeben und weiß, dass dieses Geld für die gesellschaftliche und berufliche Wiedereingliederung von suchtkranken Menschen eingesetzt wird. "Freundschaft heißt auch, gemeinsam etwas gegen die Not anderer Menschen zu tun", meinte Franz Pillat bei der Geldübergabe. red