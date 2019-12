Spenden kommen Menschen in der Region zugute

Erneut spendet die Firma Scerox Erodiertechnik jeweils 2500 Euro an die Geschwister-Gummi-Stiftung in Kulmbach und an den Verein Humanitäre Hilfe in Weißenbrunn. Sabrina Spielbühler-Stumpf und ihr Sohn Anton überreichten die Beträge im Firmensitz in Redwitz an der Rodach. "Wir freuen uns, dass wir mit unserer Spende in der Region helfen können."

Regina Herath von der Geschwister-Gummi-Stiftung kündigte an, die Spende für einen Werk- und Kunstraum für Kinder zu verwenden. Schon Kleinkinder hätten großen Spaß daran, verschiedene Materialien zu erkunden. Um die Freude der Kinder in den verschiedenen Altersgruppen am Werken und Gestalten zu unterstützen, wollen wir eine höhenverstellbare Werkbank und qualitativ hochwertige Kinderwerkzeuge anschaffen.

Auch Tom Sauer als Vorsitzender des Vereins "Humanitäre Hilfe für Menschen in Not" in Weißenbrunn war sichtlich erfreut über die erneute Zuwendung durch die Firma Scerox. "Mit dieser Spende können wir schnell und unbürokratisch Familien helfen, bei denen akut Unterstützung gebraucht wird."

Die beiden Spendenübergaben läuten bei Scerox jährlich die Weihnachtszeit ein. Das metallverarbeitende Unternehmen fertigt mit 42 Mitarbeitern im Zwei-Schicht-Betrieb für die Automobilbranche sowie Luftfahrt- und Medizintechnik. red