Spenden fürs Klima

Die Initiative "Bambecher - für weniger Müll in Bamberg" wirbt für ein reges Tauschen der Mehrwegbecher gegen Mehrwegmarken. "Das Mehrwegsystem funktioniert wie Becher-Sharing", so die Initiative in ihrer Mitteilung. Das heißt, dass die Becher wieder zu den Cafés und Bäckereien zurückgebracht und gegen eine Mehrwegmarke aus Holz getauscht werden. Um das nochmals deutlich zu machen und mit einem Anreiz zu verbinden, werden an insgesamt zehn Terminen die Becher von Mitgliedern der Initiative in der Stadt gesammelt und gegen Mehrwegmarken getauscht. Für jeden dabei getauschten Becher spendet der Verein Change-Chancen.Nachhaltig.Gestalten e.V. vier Euro an das Wiederaufforstungsprojekt Prima Klima. Die Mitglieder der Initiative stehen an folgenden Orten bereit, um Bambecher gegen Mehrwegmarken zu tauschen: am heutigen Dienstag von 11.30 bis 12.15 Uhr sowie 13.30 bis 14.15 Uhr an den Uni-Standorten Markusplatz (vor der Mensa) und Erba (Innenhof) sowie von 13.30 bis 14.15 Uhr am Uni-Standort Feldkirchenstraße. Außerdem am Mittwoch, 20. November, und Donnerstag, 21. November, von 15.30 bis 16.30 Uhr an Bahnhof und Gabelmann. red