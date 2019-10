Spenden für Unfallopfer

Eine siebenköpfige Familie aus Kronach ist am Samstagnachmittag bei strahlendem Sonnenschein in ihrem Auto auf der B 505 unterwegs. Plötzlich rast ein entgegenkommender Mercedes in den Gegenverkehr, zum Reagieren besteht keine Chance. In der nächsten Sekunde hat sich das Leben der Familie für immer verändert. Der 41 Jahre alte Vater von fünf Kindern lässt abends im Krankenhaus sein Leben, seine Frau und Kinder im Alter von einem bis zwölf Jahren sind schwer bis lebensgefährlich verletzt.

Diese Tragödie hat eine kurdische Familie aus dem Kronacher Stadtgebiet ereilt. Es ist mehr, als die Hinterbliebenen ertragen können. "Um der Familie bei diesem schweren Schicksalsschlag finanzielle Hilfe zuteilwerden zu lassen, hat die Stadt Kronach ein Spendenkonto bei einer von ihr verwalteten Stiftung eingerichtet und bittet die Bevölkerung um Unterstützung", gibt die Stadt Kronach am Dienstag bekannt.

Alle Spendengelder, die auf das Konto der Willi-Otto-Stiftung eingehen, sollen laut Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein der Familie umgehend als Soforthilfe zur Verfügung gestellt werden. Der Verstorbene soll nach Informationen unserer Zeitung den Unfallwagen, einen Nissan mit sieben Sitzen, erst vor wenigen Wochen gekauft haben. Am Tag des Unfalls war die Familie auf dem Weg zu Verwandten.