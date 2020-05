Spenden für Uganda auch ohne Lauf

Es wäre bereits der dritte Lauf für Uganda gewesen, der am 8. Mai in Hannberg statgefunden hätte, aber wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte. Neuer Termin ist der 11. Juni 2021. Der Erlös des diesjährigen Laufs sollte einem Bildungsfonds der Partnergemeinde Busagula in Uganda zugutekommen. Mit diesen Mitteln werden Schulabsolventen Möglichkeiten geboten, eine Ausbildung oder gar ein Studium zu beginnen.

Die Not und der Wunsch, dennoch helfen zu können, hat innerhalb der Pfarrgemeinde Hannberg erfinderisch gemacht, heißt es in einem Pressebericht.

So schlägt eine Übungsleiterin des Sportvereins in Heßdorf vor, täglich bis Pfingsten für Uganda zu laufen - allerdings alleine. Sie hofft, am Abrechnungstag ein stolzes Sümmchen an die Kirchenstiftung Hannberg überweisen zu können. "Der Gedanke - Lauf bis Pfingsten für Uganda - soll überspringen und viele Nachahmer finden", wünscht sie sich.

Zwei Euro pro Kilometer

Kinder aus Uganda hatten für den geplanten Lauf ein Funktions-T-Shirt gestaltet, auch dessen Verkauf trägt zum Ergebnis bei. In der Apotheke A 3 im Gewerbepark 4 in Heßdorf kann man ab heute über die Pfingsttage hinaus bis zum 10. Juni Kilometer nicht laufen, sondern steppen. Pro Kilometer spendet die Apothekerin Adelinde Reinhardt zwei Euro auf das Konto der Kirchenstiftung. "1000 Kilometer für Uganda, das ist unser Ziel", erklärt die Apothekerin. red