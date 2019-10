Spenden für Rumänien erbeten

Der Rotary Club Forchheim unterstützt Familien und Einrichtungen wie Kinderheime, Schulen und Altenheime in Rumänien in der Region rund um Carei. Die Forchheimer Bevölkerung wird auch in diesem Jahr wieder um Sachspenden gebeten. Willkommen sind gebrauchte saubere Kleidung und Schuhe, Bettwäsche und Decken, aber auch gebrauchsfähiges beziehungsweise neuwertiges Schulmaterial wie Schulranzen, Hefte und Stifte. Ebenfalls erbeten werden nicht mehr benötigte medizinische Hilfsmittel wie zum Beispiel Krücken und Rollatoren. Die Sachspenden können im Karosserie- und Lackzentrum, An der Lände 5 in Forchheim, zu folgenden Terminen abgegeben werden: Am Freitag, 18. und 25. Oktober, zwischen 14 und 18 Uhr sowie am Samstag, 19. und 26. Oktober, zwischen 9 und 13 Uhr. red