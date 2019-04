Spenden für Mosambik

Im Zusammenhang mit seinem Orgelsolisten-Abschiedskonzert am vergangenen Sonntag sammelte Kirchenmusikdirektor Ingo Hahn anstelle eines Eintritts Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe in Mosambik. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 190 Kilometern traf am 14. März der Zyklon "Idai" an der Ostküste auf dieses Land. Tausende Menschen verloren ihr Leben, mehr als 141 000 Menschen ihr Zuhause. Der Petri-Kantor konnte mit seinem Benefiz-Konzert dank der Unterstützung vieler Spender den stolzen Betrag von 1628,55 Euro einspielen und nach Mosambik weitergeben. red