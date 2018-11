Spenden für Kulmbacher Tafel

Seit Jahren unterstützen Round Table (RT) und Old Table (OT) Kulmbach besonders die Kulmbacher Tafel und damit die ehrenamtliche Arbeit von Vorsitzender Elfriede Höhn und ihrem engagierten Team. Bereits zum vierten Mal übergaben diese Serviceclubs im E-Center Seidl Warengutscheine im Wert von insgesamt 1000 Euro. "Damit können wir jetzt in der Vorweihnachtszeit dringend benötigte Lebensmittel einkaufen, die bei uns vielleicht gerade nicht vorhanden sind", sagte Elfriede Höhn sehr dankbar. Dass Marktinhaber Michael Seidl außerdem Grundnahrungsmittel (Milch, Mehl, Fett, Zucker und Öl) im Wert von 440 Euro zur Verfügung stellte, freute sie zusätzlich. Die Vorsitzenden von RT und OT, Thomas Baumgärtner und Bernd Dornhöfer, waren überzeugt, dass die Spenden bei der Tafel an der richtigen Adresse sind. Das Geld dafür wird bei verschiedenen Benefizveranstaltungen und beim Altstadtfest eingenommen. Die Kulmbacher Serviceclubs Round Table und Old Table wurden 1985 gegründet. Ziel ihres ehrenamtlichen sozialen Engagements ist es, besonders bedürftigen Kindern und ihren Familien möglichst unbürokratisch zu helfen. Dieter Hübner