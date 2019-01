Spenden für die Kultur

Aus ihrer "Stiftung Bamberger Wirtschaftstage" hat die Sparkasse Bamberg 6000 Euro an vier kulturelle Projekte übergeben. Je 1500 Euro erhalten der Mitteilung zufolge das Bamberger Gärtner- und Häckermuseum, der Verein Kunstraum Jetzt! e.V. im Kesselhaus, das Bauernmuseum Frensdorf und das Stadtmuseum Schlüsselfeld. In die "Stiftung Bamberger Wirtschaftstage" fließen die Eintrittspauschalen der Kunden für die Veranstaltung Bamberger Wirtschaftstage. Mittlerweile hat sich ein Stiftungsvermögen von über 330 000 Euro angesammelt, berichtet das Kreditinstitut. In den letzten zehn Jahren wurden rund 25 soziale Projekte mit mehr als 50 000 Euro unterstützt. red