Spenden für die Jugendarbeit bestimmt

Den Spendenerlös von der Glühwein- und Kinderpunsch-Aktion in Höhe von rund 320 Euro beim Weismainer Thomasmarkt wollen die Mitglieder der GUB Weismain für die Jugendarbeit verwenden. Auch der GUB-Bürgermeisterkandidat Michael Zapf stand mit im Stand und schenkte Glühwein aus. Mit den Bürgermeisterkandidaten in Burgkunstadt und Weismain stieß er auf ein gutes Gelingen an. Michael Zapf, Susanne Bock von Wülfingen aus Burgkunstadt und Georg Deuerling aus Altenkunstadt freuen sich schon auf die nächste gemeinsame Aktion. red