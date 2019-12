Spenden für Bürgerstiftung

Eine Delegation der Adam-Riese-Unternehmergemeinschaft und der drei Staffelsteiner Bäckereien, der Mühlenhofbäckerei Dinkel (Serkendorf), der Backwerkstatt Kerling (Bad Staffelstein) und der Bäckerei Mayr, haben Bürgermeister Jürgen Kohmann einen Scheck über 1410 Euro für die Stiftergemeinschaft "Unser Bad Staffelstein" der Sparkasse Coburg - Lichtenfels übergeben. Auf dem ersten Adventsmarkt in Bad Staffelstein hatten die Stadträte Weihnachtsstollen an Bürger und Gäste verkauft. Das Engagement der Stadträte brachte einen Erlös von 605 Euro zugunsten der Bürgerstiftung ein. Frank Mirsberger, Vorsitzender der Adam-Riese-Unternehmergemeinschaft, verdoppelte in deren Namen diesen Betrag auf 1210 Euro. Und der einzige Stollen, der übrig geblieben war, wurde vom Organisator der Aktion, dem Quartiersmanager Michael Böhm, an das Unternehmen Kappenschmiede verkauft. So kamen noch einmal 200 Euro für den guten Zweck dazu.

Die Aktiven freute es sehr, dass die drei Staffelsteiner Bäckereien ihren Stollen kostenfrei zur Verfügung gestellt hatten und somit der gesamte Erlös gespendet werden konnte. Bürgermeister Jürgen Kohmann: "Es freut mich immer wieder sehr, wie hoch die Bereitschaft in Bad Staffelstein ist, sich für das Allgemeinwohl einzusetzen."

Die kommunale Bürgerstiftung "Unser Bad Staffelstein", die über die Stiftergemeinschaft der Sparkasse Coburg - Lichtenfels verwaltet wird, dient als Unterstützung für viele kommunale Engagements, die den Bürgern von Bad Staffelstein zugutekommen. Ein Beispiel aus dem Jahr 2019 ist der neue Spielplatz an der Auwaldsiedlung, der durch die Stiftung zwei weitere Spielgeräte bekommen konnte. Aber auch bedürftige Menschen in der Stadt werden über die Bürgerstiftung mit kleinen Hilfen regelmäßig bedacht. Dabei wird viel Wert auf eine schnelle und unkomplizierte Unterstützung im Einzelfall gelegt.

Metzgerei stiftet weitere 200 Euro

Sven Düber von der Adam-Riese-Unternehmergemeinschaft: "Die Unternehmergemeinschaft in Bad Staffelstein beteiligt sich gerne an Aktionen, die allen Bürgern zugutekommen." Aus diesem Grund ist die Bürgerstiftung "Unser Bad Staffelstein" auch auf die Hilfe aller Menschen angewiesen, die gerne Gutes tun und ihren Spendenbeitrag auch langfristig gut angelegt wissen wollen. So hat sich auch Ulf Böhm von der Metzgerei Leicht und Finzel spontan bereiterklärt, aus den Erlösen seiner Bratwurstbude am Marktplatz in Bad Staffelstein weitere 200 Euro zu stiften. Somit konnte sich Bürgermeister Jürgen Kohmann über eine Zustiftung von insgesamt 1610 Euro im Jahr 2019 freuen. red