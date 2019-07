Spenden für Basar am Dorffest abgeben

Die Vorbereitungen für das am 17./18. August stattfindende Dorffest in Neuensee sind bereits in vollem Gange. Der Verein für Gartenbau und Landespflege beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder mit dem Basar an der Veranstaltung. Die Spenden für den Basar können ab Samstag, 20. Juli, bei folgenden Adressen abgegeben werden: Bruno Sittig, Hägstraße 2, Rosl Weiß, Dr.-Val.-Döring-Straße 4, Monika Fichtel, Schwürbitzer Straße 13, Günther Hofmann, Bergstraße 13, Cornelia Hofmann, Sonnenleite 13 und bei Werner Schilling, Am Lindlein 1. Zusätzlich zu diesen Abgabestellen besteht am Samstag, 3. August, zwischen 11 und 12 Uhr die Möglichkeit, die Spenden direkt in Neuensee in der Schule abzugeben. Es werden neue und gebrauchte Gegenstände, Porzellan, Bücher, Spielsachen, Möbel, Dekorations- und Haushaltsartikel, Bilder usw. angenommen. Textilien und Stofftiere werden nicht akzeptiert. pstr