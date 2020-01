Spenden aus der Musiknacht

Am Dienstagabend trafen sich Günter Rüpplein, der Zweite Vorsitzende des Eberner Blasorchesters, Kristina Renner und Janina Reuter-Schad von der Musikschule Ebern, Jürgen Groh, der Vorsitzende der Jugendblaskapelle Unterpreppach, sowie Florian Zang und Tobias Kremer vom Rambazamba-Festival Untermerzbach mit Walter Ullrich, dem Vorsitzenden des Sport- und Kulturvereins in der Eberner Musikschule. Der Grund für die Zusammenkunft war eine Spendenübergabe.

Zum Treffen hatte Walter Ullrich eingeladen. Wie er berichtet, gibt es seit zwölf Jahren immer im Herbst die Eberner Musiknacht. Sechs verschiedene Bands und Künstler spielen dann an sechs verschiedenen Lokalitäten in Ebern Musik. "Zum ersten Mal wurde die Musiknacht in Ebern 2008 veranstaltet. Ich war auf einer ähnlichen Veranstaltung und habe mir gedacht, das wäre mal was für Ebern. So kam die Idee auf", erinnert sich Walter Ullrich. "In den ersten zwei bis drei Jahren ging die Sache dann immer gerade so auf null aus. Der Sport- und Kulturverein als Veranstalter hat nicht draufgelegt, aber auch keinen Gewinn erzielt", erklärt Walter Ullrich. Dies habe sich jedoch nach den ersten Jahren geändert. Mittlerweile verbleibe ein gewisser Gewinnanteil beim Sport- und Kulturverein, schilderte er.

"Also lag es nahe, dass wir die 2000 Euro an die Musikschaffenden in Ebern und Umgebung zu gleichen Teilen spenden", freut sich Walter Ullrich. Deshalb waren am Dienstagabend die Vertreter der vier Institutionen zur Spendenübergabe in die Musikschule Ebern gekommen. Es gab jeweils 500 Euro. jrs