Spenden anstelle von Geschenken

Hemhofens Bürgermeister Ludwig Nagel (CSU) feierte am 11. Dezember seinen 60. Geburtstag. Selbst Bayerns Innenminister Joachim Herrmann gratulierte per Glückwunschbrief und lobte sein engagiertes Wirken im Dienst der kommunalen Selbstverwaltung sowie seinen hohen persönlichen Einsatz für die Gemeinde. Auf Geschenke habe er zu seinem Geburtstag verzichtet, berichtete Nagel nun am Dienstagabend im Gemeinderat. Stattdessen bat er um Spenden für zwei Projekte der Gemeinde.

Viele Vereine, Nachbargemeinden, Banken sowie Bürger kamen Nagels Bitte nach. Für die Unterstützung der Baumpflanzaktion der Gemeinde kamen 1362,50 Euro zusammen. Ein weiterer Betrag von 1117,50 Euro wurde für die Umgestaltung des Schulhofs für eine naturnahe Mittagsbetreuung gespendet.