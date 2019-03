Spende übergeben

Als die Erzieherin Beate Weimar-Stockmann, selbst aus Fuchsstadt, während des Sankt-Martin-Gottesdienstes des Kindergartens Ober-/ Untereschenbach im November vom kleinen Rene aus Fuchsstadt erzählte und um Spenden für ihn bat, war für den Elternbeirat des Kindergartens schnell klar: Wir packen mit an und leisten unseren Beitrag. In der Weihnachtsbäckerei wurden Plätzchen gebacken, die von den Kindergartenkindern im Kindergarten verziert wurden. Liebevoll verpackt, wurden die Plätzchen dann gegen Spenden während eines Kuchenverkaufs nach einem Gottesdienst im Dezember in Obereschenbach und nach der Rorate in Untereschenbach abgegeben. Mit dem Kuchen- und Plätzchenverkauf kam ein Erlös von 500 Euro zusammen, der nun an den Verein Herzkind e.V. weitergeleitet wurde, um die Familie von Rene zu entlasten. red