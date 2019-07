Spende statt Gastgeschenke

Da sowohl die Jubelwehr als auch der Patenverein anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Feuerwehr auf Gastgeschenke verzichteten, konnten somit insgesamt 400 Euro (jeweils 200 Euro) an "Hilfe für Helfer" übergeben werden. Kreisbrandrat Timm Vogler nahm die Spende in Empfang. Das Sonderkonto zugunsten verunfallter und geschädigter Feuerwehraktiver und deren Angehörigen hilft den Feuerwehrleuten und deren Familien etwa bei Unfällen oder bei Sterbefällen im Feuerwehrdienst. Der Landes-Feuerwehr-Verband Bayern und die zahlreichen Spender unterstützen damit diejenigen, die zu Schaden kommen, weil sie anderen ehrenamtlich und in ihrer Freizeit helfen. 1996 wurde dieses Sonderkonto ins Leben gerufen. red