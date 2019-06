Spende soll Arbeitsplätze sichern

Die Krise der Automobilindustrie trifft nun auch die Firmen, die sich um die berufliche Wiedereingliederung von schwerbehinderten Menschen kümmern. Das geht aus einer Mitteilung der Laufer Mühle hervor. Als Zulieferer für Komponenten im Fahrzeugbau seien soziale Betriebe und Werkstätten seit Jahren zuverlässige Partner für Weltfirmen, die hier in der Region Niederlassungen unterhalten. Durch die Abkühlung des Wirtschaftswachstum würden nun allerdings Aufträge und damit Beschäftigungs- und Arbeitsmöglichkeiten für die betroffenen Menschen in gemeinnützigen Firmen wegfallen.

Um die bedrohten Arbeitsplätze für Menschen zu erhalten, die durch mühevolle Qualifizierungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit der IHK den Weg aus der Arbeitslosigkeit in die sozialversicherungspflichtige Anstellung geschafft haben, planen soziale Betriebe wie die Laufer Mühle neue Geschäftsbereiche, um die Arbeitsplätze zusichern. "Wir werden unsere logistischen Kompetenzen über den Kartonagen- und Metallbereich hinaus auf neue Themenfelder ausrichten" meinte Günter Münch, Geschäftsleiter bei der Laufer Mühle, bei einer Scheckübergabe.

20 000 Euro für Benachteiligte

Wilhelm Polster und Klaus Teichmann vom Stiftungsrat der Manfred-Roth-Stiftung aus Fürth übergaben nun einen Scheck über 20 000 Euro zur Förderung und Wiedereingliederung von arbeitslosen und suchtkranken Menschen. Seit dem Tod des Norma-Gründers Manfred Roth 2010 unterstützt die Stiftung soziale, bildungsfördernde und wissenschaftliche Einrichtungen.

"Die Laufer Mühle leistet seit vielen Jahren vorbildliche berufliche Wiedereingliederung, die wir mit dem Spendengeld nun unterstützen wollen", sagte Wilhelm Polster. "Ganz im Sinne von Manfred Roth fördern wir Projekte, die gemäß dem Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe nachhaltige Konzepte verfolgen, so wie es die sozialen Betriebe Laufer Mühle tun" ergänzte Klaus Teichmann. Mit den Geldern werden nun neue Maschinen für neue Fertigungsbereiche angeschafft, um sich unabhängiger von der Auftragslage von großen Firmen aufzustellen und sich so im Wirtschaftsmarkt besser behaupten zu können. "Das alles dient der Absicherung der Beschäftigungsplätze, die wir für Menschen geschaffen haben, die aufgrund ihrer Schwerbehinderung sonst keine Chance auf dem Arbeitsmarkt hätten" so Geschäftsführer Dominik Ullrich. red