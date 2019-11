Spende geht nach Tansania

Das Geld ist endlich gezählt: 5816,24 Euro sind beim diesjährigen Spendenlauf der Grund- und Mittelschule Schlüsselfeld erlaufen worden. Bereits zum dritten Mal hatte Anfang Oktober ein Spendenlauf an der Schule stattgefunden.

In diesem Jahr soll das Geld an Schonungens Partnerschule St. Luise Maguu in der Diözese Mbinga in Tansania gehen. Diese wurde vor 26 Jahren von den deutschen Vinzentinerinnen des Klosters Untermarchtal gegründet. Inzwischen werden 355 Schülerinnen an dieser Schule unterrichtet und die Warteliste ist sehr lang. Die Mädchen können in vier Jahren einen mittleren Schulabschluss erreichen und nach weiteren zwei Jahren die Berechtigung zum Studium.

Die stetig wachsende Zahl der Schülerinnen bringt große Probleme mit sich: es fehlt an Klassenzimmern, an Schlafsälen und an einer soliden Wasserversorgung. Hinzu kommt, dass viele der Schülerinnen von St. Luise aus bedürftigen Familien kommen und das Schulgeld nicht oder nur teilweise bezahlen können. Deshalb wollten die Schlüsselfelder diese Schule mit ihren Spenden unterstützen. Das Geld wurde vor kurzem an Wilfried Güntner von der Gemeinde Schonungen persönlich überreicht. Er selbst arbeitete zwischen 2008 und 2011 fünfmal für jeweils ein halbes Jahr als Englischlehrer an der Mädchenschule St. Luise. Für August 2020 planen die Pfarreiengemeinschaften Schonungens eine Benefiz- und Studienfahrt nach Tansania. Im Rahmen dieser Fahrt soll das Geld an die Schulleiterin, Schwester Mariapia Kayombo, übergeben werden.

Martina Kraus