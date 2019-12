Spende für Wasserwacht

Eine vorweihnachtliche Aktion für den guten Zweck hat sich Michael Lohnert, der Inhaber des Rewe-Marktes in Sand, einfallen lassen. Alle seine Mitarbeiter sowie viele Ehrenamtliche der Wasserwacht Sand-Zeil hatten zu Hause Plätzchen gebacken, die am Nikolaustag im Markt verkauft wurden. Sämtliche Backzutaten spendierte der Kaufmann, so dass ein Erlös in Höhe von 950 Euro zustande kam. Diesen Betrag rundete Michael Lohnert auf 1000 Euro auf und überreichte das Geld jetzt an die Wasserwacht Sand-Zeil, die es für ihre Vereinsarbeit und das Jugend- und Erwachsenentraining verwendet. Dieter Steppert, Peter Kuhn und Johannes Rennert nahmen die Spenden aus der Hand von Michael Lohnert entgegen. cl