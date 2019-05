Spende für Schwerkranke

Dem St.-Anna-Familienkreis Weilersbach ist es nicht nur wichtig, mit abwechslungsreichen Veranstaltungen Gemeinschaft und Geselligkeit in der Pfarrei zu fördern, sondern aus den Erlösen kirchliche und soziale Einrichtungen zu unterstützen. So findet zum Beispiel monatlich das Kirchencafé statt, es werden feierlichen Gottesdienste und Andachten mit Agapen gehalten sowie das alljährlichen Fastenessen organisiert.

So trafen sich auch kürzlich zum Fastenessen zahlreiche Besucher nach dem Gottesdienst im Pfarrsaal und spendeten anschließend insgesamt rund 500 Euro. Diese Summe wurde nun Lukas Hänsch vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Forchheim im Rahmen des Frauenfrühstücks überreicht. Das Geld will er für das Projekt "Wünschewagen" verwenden. Wie er erklärte, ist der Wagen ausgestattet wie ein Krankenwagen, in dem schwerkranken Menschen ein letzter Wunsch erfüllt wird. Daher der Name "Wünschewagen". Mit dem Fahrzeug kann den Erkrankten zum Beispiel eine Fahrt ans Meer oder in die Berge ermöglicht werden. Auch Pfarrer Oliver Schütz freute sich darüber, dass durch die Spende kranken Menschen geholfen wird und bezeichnete das Projekt als "gute Sache". dia